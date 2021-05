Serie B, Cremonese-Pescara 3-0: Gaetano in campo per 67′

Vittoria importantissima per la Cremonese che nel match odierno contro il Pescara, valido per la 37^ giornata di Serie B, si impone per 3 a 0 al Giovanni Zini di Cremona. Ad aprire le marcature è stato il solito Daniel Ciofani, trasformando un tiro dal dischetto al 28′. Al 63′ Nardi raddoppia e dopo dieci minuti serve l’assist per Valzania che cala il tris e chiude definitivamente i conti. Solo 67′ per l’azzurrino, Gianluca Gaetano in prestito alla Cremonese. Una sconfitta dura per gli ospiti, che sancisce la loro retrocessione in Serie C.