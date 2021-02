Termina 2-1 Cremonese-Pisa, gara valevole per il ventunesimo turno di Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio al 6′ con Valeri, e raddoppiano con Ciofani all’11’. Gli ospiti accorciano le distanze con Vido al 19′. Nella ripresa il Pisa cerca il pareggio, ma non riesce: termina 2-1 in favore della Cremonese. Sufficiente la gara di Gialuca Gaetano, in prestito dal Napoli, che rimedia un giallo nel primo e tempo e viene sostituito ad inizio ripresa.