Serie B, Cremonese-Reggiana 3-0. Ingresso in campo con assist per Gaetano

Termina 3-0 lo scontro diretto per la permanenza in Serie B tra Cremonese e Reggiana. Succede tutto nella ripresa, ottimo l’ingresso in campo di Gaetano che firma l’assist per il 3-0 di Colombo e va vicino al gol nel finale.

CREMONESE-REGGIANA 3-0 (0-0)

RETI: 23′ Strizzolo (C), 49′ Valzania (C), 72′ Colombo (C)

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Gustafson (73′ Pinato), Castagnetti; Strizzolo (59′ Colombo), Valzania (73′ Celar), Buonaiuto (53′ Gaetano); Ciofani (59′ Bartolomei).

A disp.: Volpe, Zaccagno, Deli, Ceravolo, Terranova, Nardi.

All.: Fabio Pecchia

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Rozzio, Costa, Gyamfi (46′ Kirwan); Del Pinto, Varone (76′ Cambiaghi); Lunetta (66′ Zamparo), Siligardi, Laribi (66′ Pezzella); Mazzocchi (46′ Espeche).

A disp.: Cerofolini, Yao, Radrezza, Kargbo, Ardemagni.

All.: Massimiliano Alvini