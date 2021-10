Vittoria importante per la Cremonese, che batte con un netto 2-0 la Ternana e vola al secondo posto in classifica, a meno 1 dalla capolista Pisa, in campo tra poco contro la Reggina. Per i padroni di casa hanno Zanimacchia e Di Carmine. Ottima prestazione di Gaetano che sfiora il gol e dà il via all’azione del secondo gol: una sua punizione parata Iannarilli ha permesso a Di Carmine di segnare.