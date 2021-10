Prima vittoria in campionato per la formazione rossoblu e primo ko per la capolista che nonostante la pressione esercitata nel secondo tempo non riesce a riacciuffare il pareggio. Per i calabresi hanno segnato Mulattieri e Zanellato, mentre il gol degli ospiti è stato segnato da Touré. Contini è stato sostituito al 60′ per un infortunio al polpaccio.