Serie B, Entella-Chievo 1-3: 82′ per Palmiero. Out Ciciretti

Vittoria importantissima per i clivensi, che per 1-3 si impongono sull’Entella, ormai già retrocessa, allo Stadio Comunale di Chiavari. Ad aprire le marcature però sono proprio i padroni di casa dopo appena 1′ di gioco ad opera di Matteo Mancosu. Il Chievo non si perde d’animo e dopo appena 6′ riagguanta il pareggio grazie alla rete di Gigliotti. Gli ospiti non si accontentano, al 43′ trovano addirittura la rete del vantaggio grazie a Di Gaudio. Al 50′ Di Gaudio segna la rete del definitivo 1-3 che chiude i conti e assicura i 3 punti ai gialloblu con i quali rimangono saldamente attaccati alla zona playoff. L’azzurrino Palmiero, in prestito al Chievo, in campo per 82′. Non convocato invece Amato Ciciretti.