Serie B, espulso Palmiero nel Cosenza. Tre punti per il Benevento

Ha preso il via ieri la 4^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani.

Sette i match in programma quest’oggi, cinque dei quali già andati in archivio. Nel Cosenza è stato espulso Palmiero per doppia ammonizione

Di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATE

Como-Frosinone 0-2 (15′ Garritano, 31′ Rohden)

Brescia-Crotone 2-2 (35′ Leris, 68′ Moreo, 71′ e 83′ Mulattieri)

Ascoli-Benevento 0-2 (15′ Sau, 25′ Insigne)

Lecce-Alessandria 3-2 (12′ Tuia, 15′ Corazza, 57′ Ba, 88′ Rodríguez, 96′ Coda)

Monza-Ternana 1-1 (5′ Mota Carvalho, 96′ Capone)

Perugia-Cosenza 1-1 (51′ Rosi, 67′ Situm,)

Reggina-SPAL 2-1 (16′ Hetemaj, 36′ [rig.] Esposito, 68′ Montalto)