Serie B, frenata del Chievo: Denis salva la Reggina in extremis. Titolare Palmiero, 80′ per Ciciretti

Ancora una frenata per il Chievo, che oggi non va oltre l’1-1 in casa della Reggina. Vivono una sorta di “maledizione della vittoria” i clivensi, con i tre punti che non arrivano da cinque partite (Chievo-Pordenone 3-0 dello scorso 2 marzo). Successo che, in realtà, sembrava essere in cassaforte dopo il gol di Djordjevic al 47′, ma l’ex azzurro Denis ha tirato su per i capelli la Reggina all’89’. Gran parte di gara per Ciciretti (79′), così come per l’altro azzurro in prestito al Chievo Palmiero, che invece ha disputato l’intera gara.