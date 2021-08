Squadre ora negli spogliatoi per la fine del primo tempo, che vede un risultato di parità 1-1: doccia fredda per l’ambiziosa formazione ospite, che al 31′ subisce la rete di Zerbin, che si beve Sohm ma che vede la risposta, quasi allo scadere, di Tutino, che confeziona l’1-1: primo gol in maglia crociata per l’attaccante ex Salernitana.