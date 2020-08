Serie B, Frosinone-Spezia 0-1: primo round ai liguri

Lo Spezia si aggiudica il match di andata della finale playoff di Serie B. La squadra di Vincenzo Italiano espugna lo “Stirpe” superando 1-0 il Frosinone di Alessandro Nesta. Adesso si fa in salita la strada per la formazione ciociara, se vorrà festeggiare la promozione in A giovedì prossimo, dovrà vincere con due gol di scarto al “Picco”, in quanto non vale la regola del gol in trasferta.

La prima occasione del match arriva al minuto dieci con un cross di Bartolomei pesca Gyasi che di testa però non inquadra lo specchio della porta. Al 19’ Dionisi salta Ferrer sulla corsia di sinistra, entra in area ma prima di concludere viene stoppato dal recupero in scivolata di Erlic. Un minuto più tardi Maggiore premia l’inserimento in area dal lato sinistro di Gyasi: l’attaccante dello Spezia si accentra e supera Bardi con un delicato tocco sotto. La risposta ciociara arriva con un tiro cross di Gori dalla corsia di destra che pizzica la traversa e termina sul fondo. Al 41’ il Frosinone va vicino al pareggio con una conclusione dalla distanza di Paganini non trattenuta da Scuffet. Il numero 1 dello Spezia è bravo a rimediare murando la ribattuta di Novakovich. La squadra di casa spinge con insistenza e sessanta secondi più tardi Maiello scodella un pallone sul secondo palo non controllato da Paganini, tutto solo. La ripresa si apre con una conclusione all’interno dell’area di rigore di Krajnc bloccata da Scuffet. Al settimo Galabinov difende un ottimo pallone in area di rigore, lo scarico è per Nzola che colpisce male calciando incredibilmente in curva. Il Frosinone va ad un passo dal pareggio all’undicesimo con un colpo di testa di Paganini sul secondo palo ma l’esterno gialloazzurro schiaccia troppo il pallone che si perde a fondo campo. Al 21’ Nzola ruba il tempo in area a Brighenti e mette un pallone a rimorchio per Galabinov che cicca la conclusione. Al 28’ il neo entrato Tribuzzi riceve palla all’interno dell’area e fa partire una conclusione insidiosa ben respinta da Scuffet. La formazione di casa spinge alla ricerca del pareggio e ad un minuto dalla fine Paganini raccoglie un pallone vagante dal limite dell’area e calcia in porta ma Terzi si immola e respinge con il corpo. Un minuto più tardi rischia tantissimo Bardi sulla pressione di Nzola. Il portiere del Frosinone impiega troppo tempo nel rinvio e per poco non combinava la frittata. Dopo quattro minuti di recupero Fourneau pone fine alle ostilità rimandando il verdetto definitivo fra quattro giorni a La Spezia.