Serie B, il Benevento travolge il Cittadella: al Vigorito è 4-1

Ha preso il via ieri la 5^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani.

In attesa che prendano il via le 5 gare delle 20.30, sono andate in archivio le due delle 18:00. Notte fonda per una spenta Alessandria: l’Ascoli passeggia sul velluto, e rifila un secco 1-3 ai piemontesi al “Moccagatta”; inutile il gol di Palombi, che illude su una riapertura possibile del match.

Devastante, invece, al “Vigorito” Lapadula, che cambia il volto al match tra Benevento e Cittadella nella ripresa: la sua tripletta vale il 4-1 finale.

Di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATE

Frosinone-Brescia 2-2 (13′ Bertagnoli, 38′ Zampano, 43′ Canotto, 91′ Moreo)

Alessandria-Ascoli 1-3 (11′ Dionisi, 38′ Botteghin, 59′ Collocolo, 68′ Palombi)

Benevento-Cittadella 4-1 (5′ Acampora, 13′ Okwonkwo, 70′, 84′ e 86′ Lapadula)

ORE 20:30

Cosenza-Como

Crotone-Lecce

Pisa-Monza

Pordenone-Reggina

SPAL-Vicenza

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE

Ternana-Parma

Cremonese-Perugia