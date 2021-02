Serie B, La Cremonese cala il poker: finisce 4-0 contro il Frosinone. Assist di Gaetano

Finisce 4-0 il match tra Cremonese e Frosinone. Vittoria importantissima per i padroni di casa che si allontanano momentaneamente dalla zona calda retrocessione. Apre le marcature Buonaiuto con un assist dell’azzurro in prestito ai lombardi, Gialunca Gaetano. Al 42′ arriva la doppietta per Buonaiuto che mette in cassaforte il match. La Cremonese nel secondo tempo dilaga trovando addirittura il poker con le reti di Baez al 52′ e Ciofani al 57′. Al 63′ Gaetano termina il suo match sostituito da Filippo Nardi.