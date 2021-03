Serie B, Lecce-Chievo 4-2. Gol e assist per Maggio, entrato nella ripresa Palmiero

Il Lecce batte il Chievo e rilancia la corsa per la A. La squadra vista al Via del Mare diventa una seria candidata al salto di categoria diretto. Chievo schiantato, 4-2, in una partita dai due volti: show nel primo tempo, gestione, anche con qualche minima difficoltà, nella ripresa.

Corini non cambia nulla: 4-3-1-2 con gli stessi uomini che avevano espugnato Reggio Emilia. Squadra che vince non si cambia e i frutti si vedono. Maggio ci mette 9’ a trovare l’1-0: gran bella azione sull’asse Pettinari, Henderson, che col tacco serve l’ex Napoli per il gol del vantaggio. Bravo Maggio a calciare di sinistro. Il Chievo trova pure il pareggio: Obi di testa svetta più in alto di tutti e fa 1-1, ma è un’illusione per i veronesi. Tre minuti dopo Coda riporta il Lecce in vantaggio: assist di Meccariello (colpevole sul gol subito), gran botta del numero 9, che gonfia la rete. Lo stesso Coda triplica al 38’ ma è un Lecce che va sul velluto: il 4-1 arriva con Pettinari, su assist di Maggio. Nella ripresa Corini cambia, dà spazio a Zuta e Nikolov, poi inserirà anche Mancosu, Yalcin e Stepinski. Il Chievo accorcia con Mogos al 7’ del secondo tempo ma poi con Leverbe spara alle stelle il rigore che avrebbe riaperto la partita. Nel finale sfiora la rete Yalcin, servito da Mancosu, ma ci arriva con un pizzico di ritardo.

Il Lecce batte il Chievo, si avvicina al Monza, che ha perso a Reggio Calabria (e ora ha appena un punto in più) e trova, probabilmente, la giornata della svolta.

LECCE-CHIEVOVERONA 4-2

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo (1’ st Zuta); Majer (1’ st Nikolov), Hjulmand, Bjorkengren; Henderson (31’ st Mancosu); Pettinari (18’ st Yalcin), Coda (39’ st Stepinski). A disposizione: Bleve, Borbei, Pisacane, Dermaku, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Vaisanen (20’ pt Leverbe), Renzetti; Canotto (30’ st Fabbro), Viviani (30’ st Bertagnoli), Obi (1’ st Palmiero), Garritano; Di Gaudio (15’ st Ciciretti), De Luca. A disposizione: Seculin, Zuelli, Giaccherini, Pavlev, Cotali, Gigliotti, Margiotta. Allenatore: Aglietti

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

Guardalinee: Margani e Rossi.

IV ufficiale: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 9’ pt Maggio (L), 22’ pt Obi (C), 25’ e 38’ pt Coda (L), 43’ pt Pettinari (L); 7’ st Mogos (C)

AMMONITI: 18’ pt Obi (C), 41’ pt Majer (L), Pettinari (L), 10’ st Meccariello (L), 29′ st Fabbro (C), 30′ st Bertagnoli (C).

NOTE: Partita giocata a porte chiuse per effetto delle norme anti-covid. Al 17′ st Leverbe sbaglia un calcio di rigore.