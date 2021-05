Pareggio amaro per il Lecce al Via del Mare: termina 1-1 la sfida di ritorno di playoff contro il Venezia. I salentini sono fuori e dovranno affrontare almeno un’altra stagione in Serie B. Grande impresa per i lagunari, che in virtù dell’1-0 dell’andata approdano in finale, dove incontreranno una tra Cittadella e Monza.