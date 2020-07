Serie B, Livorno-Cremonese 1-2: Gaetano sostituito al 74′

Sconfitta che condanna all’aritmetica retrocessione gli amaranto, anche sfortunati questa sera. Tre punti pesantissimi per la Cremonese, che compie uno scatto significativo nella volata salvezza. Per i padroni di casa ha segnato Coppola, mentre per i lombardi sono andati a segno Ciofani e Valzania.

Gaetano: Pochi acuti in una serata in cui tenta invano di scaldare l’asse con Ciofani e Palombi. Spesso raddoppiato, non riesce a sfondare, e tale consapevolezza alla lunga lo porta un po’ ad innervosirsi. Sostituito al 74′.