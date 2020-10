Serie B, Monza-Chievo 1-2: ottima gara di Palmiero

Allo Stadio Brianteo di Monza si è disputata Monza-Chievo Verona, gara valevole per il quinto turno di Serie B. La partita è terminata 2-1 in favore degli ospiti, capaci di rimontare l’iniziale svantaggio. In gol per i padroni di casa Boateng al 29′ su rigore, mentre i Clivensi sono trascinati da un super Djordjevic che decide il match con una doppietta siglata al 49′ e 64′. Il club di Berlusconi ha pagato l’inferiorità numerica dal 43′ in seguito alla doppia ammonizione di Barillà, pareggiata poi dal rosso diretto di Viviani all’83’. Ottima gara di Luca Palmiero, centrocampista in prestito dal Napoli, districatosi molto bene in mezzo al campo detenendo le chiavi della mediana del match: tutte le azioni dei gialloblù sono passate dai suoi piedi.