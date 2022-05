Serie B, oggi giornata decisiva

A poche ore dalle ultime partite della Serie B (Crotone – Parma è già live), ecco la situazione e gli eventuali scenari:

Lecce e Monza saranno promosse direttamente in caso di vittoria. La Cremonese deve vincere e sperare in una sconfitta del Monza per evitare i Playoff. Stesso discorso per il Pisa che, oltre alla vittoria, deve sperare in una sconfitta del Monza ed in una sconfitta o pareggio della Cremonese.

Per la zona Playoff ci sono due squadre per un posto disponibili. Tralasciando le quattro sopracitate, Brescia Benevento e Ascoli hanno blindato il discorso Playoff grazie agli scontri diretti a favore. Rimangono Frosinone e Perugia a lottare per l’ultimo posto disponibile. Ai ciociari basta un pareggio, mentre il Perugia deve vincere e sperare nel ko del Frosinone.

La zona retrocessione è ancora abbastanza aperta. Pordenone e Crotone sono già retrocesse. Al Vicenza basta una vittoria per raggiungere almeno i Playout. L’Alessandria dovrebbe vincere e sperare nella sconfitta del Cosenza contro il Cittadella. In questo scenario l’Alessandria eviterebbe anche i playout. Infine il Cosenza retrocederebbe direttamente in caso di sconfitta con il Cittadella. Diverso sarebbe il discorso in caso di pareggio, in quanto potrebbe sperare nella non vittoria del Vicenza per raggiungere almeno i Playout.