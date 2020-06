Il Pisa alla fine conquista i tre punti superando 2-1 il Pescara con un gol arrivato proprio nei secondo finali di Soddimo. Successo importantissimo per il Pisa che sale così a 40 punti in classifica, a due punti di distanza dal Chievo che occupa l’ultimo posto disponibile per i playoff. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 18′ con belli per poi essere raggiuntia all’89’ da Clemenza.

Palmiero, giocatore del Napoli e in prestito al Pescara, è rimasto in panchina per tutta la gara.