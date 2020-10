Serie B, Salernitana-Ascoli 1-0: assist di Tutino

Allo stadio Arechi di Salerno è andata in scena Salernitana-Ascoli, valevole per il quinto turno di Serie B. Il match si è concluso 1-0 in favore dei padroni di casa, decisiva la rete siglata dal subentrato André Anderson, in prestito dalla Lazio, su assist di Tutino. L’attaccante italiano, in prestito dal Napoli, ha disputato nel complesso una buona gara confermandosi ormai sempre più al centro del progetto di Castori. Tutino, partito titolare, è stato poi sostituito al 93′ lasciando il campo per Giannetti.