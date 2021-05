Grandissima vittoria per la Salernitana, che all’Arechi di Salerno si impongono per 2-0 sull’Empoli, capolista e già promossa in Serie A. Padroni di casa che passano in vantaggio alla mezz’ora grazie alla rete del croato Bogdan. Match che rimane sulle spine per tutti i 90 minuti fino a quando nel recupero Anderson, trova la rete del 2-0, regalando 3 punti fondamentali ai granata che vedono la Serie A ad un passo. L’azzurro, Gennaro Tutino, in prestito ai granata sostituito al 63′.