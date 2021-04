Importantissima vittoria per i Campani che con i tre punti agguantati nel finale rimangono appaiati a Lecce e Empoli, capoliste del campionato. Venezia che passa in vantaggio al 28′ grazie alla rete di Maleh. I padroni di casa però non demordono e nel finale agguantano addirittura una clamorosa rimonta. Gondo subentrato al minuto 80 all’attaccante del Napoli in prestito alla Salernitana, Gennaro Tutino, nei minuti di recupero mette a referto un’incredibile doppietta che sancisce la vittoria.