È una vittoria dal retrogusto amaro per la Spal, che nell’ultima giornata di Serie B batte 1-0 la Cremonese ma va comunque fuori dai play-off. Con i tre punti di oggi infatti, conquistati grazie al gol di Segre, la squadra ferrarese ha terminato a pari punti con Chievo e Brescia, che però sono rimaste in vantaggio per una classifica avulsa favorevole. Ha preso parte alla gara anche l’azzurro Gaetano, in prestito dal Napoli alla Cremonese, subentrato a Nardi al 67′.