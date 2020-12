Serie B, Venezia-Salernitana 1-2: buona gara di Tutino

Termina 1-2 Venezia-Salernitana, gara valevole per il quindicesimo turno di Serie B. I padroni di casa dominano interamente il match, ma non basta. Gli ospiti si portano in vantaggio al 34′ con una rete di André Anderson. Al 38′ il brasiliano firma la doppietta, ribattendo a rete un colpo di testa di Tutino terminato sul palo dopo la deviazione del portiere. Il Venezia spinge, attacca costantemente ma la prima rete arriva solo al 90′ con Crnigoj. Termina così 2-1 in favore della Salernitana. Da segnalare la prestazione di Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli. Il centravanti italiano è partito titolare, venendo sostituito all’84’ per Schiavone, cambio per difendere il risultato. Tutino ha inoltre propiziato la seconda rete di Anderson, è infatti suo il colpo di testa terminato sul palo e poi ribattuto in porta dal brasiliano.