Serie B, Virtus Entella-Salernitana 1-0: Contini non disponibile per il match

Finisce la partita tra Entella e Salernitana, massimo risultato con il minimo sforzo per i liguri. Crisi nera per i granata. E’ bastato un tiro in porta all’Entella per battere la Salernitana. Mazzitelli l’ha sbloccata a inizio ripresa con una conclusione a fil di palo.

Contini, portiere del Napoli e in prestito alla Virtus Entella, non era disponibile per il match.