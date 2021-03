Serie C, 10 positivi in casa Foggia: a serio rischio il match con il Palermo

Brutte notizie in casa Foggia, che dopo aver effettuato il giro di tamponi in mattinata al gruppo squadra, dieci giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori sono stati prontamente rilegati in isolamento come riportato dalla società rossonera attraverso una nota ufficiale:

“il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.“

A questo punto rimane in forte dubbio il match contro il Palermo in programma lunedì sera al Barbera.