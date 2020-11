Termina 1-1 Alessandria-Pro Vercelli, valevole per il tredicesimo turno del Girone A di Serie C. I padroni di casa vanno in vantaggio con Eusepi al 26′ e raddoppiano al 68′ con Arrighini. Gli ospiti accorciano le distanze con un rigore di Padovan all’85’, ma non basta. Alessio Zerbin, in prestito dal Napoli e in forza alla Pro Vercelli, è rimasto in panchina per tutta la gara.