Serie C, Ancona-Alessandria 3-0: 90 minuti per Mezzoni

Si ferma ad Ancona la striscia di risultati utili in trasferta dell’Alessandria Calcio. Nel diciassettesimo turno di Serie C girone B a costare carissimo sono due errori grossolani della retroguardia grigia, che prima con Nichetti e poi con Checchi e Marietta spianano la strada ai biancorossi. Sconfitta che fa male soprattutto per le modalità in cui è avvenuta: fino alla 45′, infatti, la squadra di mister Rebuffi aveva disputato un primo tempo ordinato. Mase alle ormai note difficoltà si aggiungono anche disattenzioni da parte dei giocatori più esperti della rosa, il cammino verso la salvezza si fa sempre più in salita. Nella prossima giornata, sabato 10 dicembre alle 14.30, ci sarà uno scontro diretto che sa tanto di “ultima spiaggia”: l’Alessandria ospiterà l’Aquila Montevarchi, dietro ai Grigi di un punto. Mezzoni ha giocato l’intera partita.