Serie C, Arezzo-Legnago 1-1: bene Zanoli

Termina 1-1 Arezzo-Legnago, match valevole per il diciassettesimo turno del Girone B di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio al 35′ con una rete di Luppi. All’88’ i padroni di casa trovano la rete del pareggio con un rigore di Cutolo. Il Legnago rimane inoltre in 10 uomini per la doppia ammonizione di Morselli al 90′. Buona la gara di Zanoli, ennesima maglia da titolare per lui, tra le fila ospiti. Solo panchina per Senese, mentre Sgarbi non ha preso parte al match. I tre sono in prestito dal Napoli.