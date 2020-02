Serie C, Avellino-Cavese 0-0. Derby campano a reti bianche

Quarto pareggio di fila per l’Avellino bloccato sullo 0-0 da una Cavese giunta in Irpinia per limitare i danni. I biancoverdi non sono riusciti a spuntarla complici una traversa di Micovschi su punizione ed altre occasioni non capitalizzate. Resta pertanto l’amaro in bocca agli uomini di Capuano venuti fuori alla distanza dopo un primo tempo sotto ritmo al pari degli avversari. All’Avellino, nel giorno della protesta del tifo organizzato che ha disertato i gradoni, non resta pertanto che accontentarsi di mantenere inalterato il distacco sul penultimo posto distante ora 14 punti per effetto del pareggio a Potenza del Rende prossimo avversario proprio dei lupi in trasferta.

Fonte: Irpinia news