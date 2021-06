Serie C, Avellino in semifinale dei playoff

Saranno Alessandria-Albinoleffe e Padova-Avellino le semifinali dei play off di Serie C, che si giocheranno il 6 e 9 giugno, per decidere le due squadre che lotteranno in finale per l’ultimo posto nella prossima Serie B.

In semifinale non sono più previste le teste di serie, e non varranno i gol segnati in trasferta, per cui se al termine dei 180 minuti regolamentari dovesse prevalere il risultato di parità le squadre giocheranno supplementari ed eventuali rigori per decidere quale di esse andrà a giocarsi la finale nelle date del 13 e 16 giugno.