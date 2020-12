Termina 1-2 Avellino-Ternana, match valevole per il quindicesimo turno del Girone C di Serie C. Gli ospiti si portano in vantaggio al 9′ con Vantaggiato, salvo poi essere recuperati al 38′ da una rete di Aloi. Al 91′ arriva però la doccia fredda per l’Avellino, con Laverone che regala la vittoria in trasferta alla Ternana.