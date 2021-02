Termina 1-1 Bari-Cavese, gara valevole per il ventiduesimo turno del Girone C di Serie C. Bubas al 44′ porta in vantaggio gli ospiti, ma al 72′ D’Ursi pareggia i conti e fissa il risultato sull’1-1 finale. Non convocato Alberto Senese, neoacquisto della Cavese in prestito dal Napoli tramite la Legnago, formazione in cui ha militato nella prima parte di stagione.