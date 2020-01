Serie C, Bari-Sicula Leonzio 1-0: rete di Simeri

Si è concluso il recupero della prima giornata di ritorno per il girone C di Serie C. Il programma è stato aperto dal successo del Picerno sulla Cavese per 3-1: i lucani hanno accorciato sulla zona salvezza mentre i campani sono stati sconfitti dopo tre risultati utili consecutivi.

Nelle gare delle 15 successo in rimonta per il Catania che dopo essere andato sotto ha ribaltato il risultato vincendo per 3-1 con l’Avellino. Pareggio a reti bianche, invece, tra Paganese e Viterbese. Stesso risultato anche tra Casertana e Potenza che nella gara delle 15:30 si son divise la posta in palio.

Nell’unica gara delle 18 vince il Teramo in casa contro il Catanzaro per 1-0 grazie alla rete di Bombagi e si porta al sesto posto in classifica in solitaria. Nelle altre due gare del tardo pomeriggio, iniziate alle 18:30, doppio successo pugliese. Il Monopoli batte di misura la Vibonese portandosi a quota 43 punti.

Nelle gare delle 20:45 impegnate le tre big del campionato: successo di misura per il Bari che grazie a Simeri liquida la Sicula Leonzio ed accorcia in classifica. La Reggina, infatti, subisce la rimonta del Francavilla e perde in casa dopo un percorso netto di sole vittorie. Ne approfitta anche la Ternana che con un secco 3-0 batte il Rieti e, assieme al Bari, prova a mettersi in scia alla Reggina.