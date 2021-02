Sconfitta per il Bari di Luigi De Laurentiis al San Nicola. La Viterbese ha vinto 0-1 grazie alla rete di Murilo all’83’. Una sconfitta molto pesante per i pugliesi, in lotta per la promozione. Tuttavia, il distacco dalla Ternana è sempre più ampio: ora i ragazzi di Lucarelli sono a +11 con una partita in meno.