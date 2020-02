Il giocatore è rimasto in panchina per tutta la partita Pubblicato il alle 16:54 da •

E’ finita 1-4 la partita tra Carrarese e Giana Erminio. Grande vittoria della squadra ospite, che nel secondo tempo ha segnato ben tre gol, in vista della lotta per non retrocedere. Luigi D’Ignazio, calciatore del Napoli in prestito alla Carrarese, è rimasto in panchina per tutti i 90′.