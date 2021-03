Serie C, Catania-Avellino 3-1: la decide l’ex azzurro Russotto

Termina 3-1 il match tra Catania e Avellino, valido per la 32^ giornata di Serie C, girone C. Dura sconfitta per gli irpini, che si ritrovano subito ad inseguire dopo appena un minuto di gioco grazie al goal dell’ex Napoli Andrea Russotto. L’ex azzurro al 34′ raddoppia siglando la doppietta personale, costringendo gli ospiti ad una gara in salita. Al 45′ l’Avellino accorcia con Sonny ma è tutto futile, con i padroni di casa che riescono a mantenere il goal di vantaggio per poi chiuderla definitivamente al 95′ con Sarao.

Avellino che nonostante la sconfitta resta ancorata alla seconda posizione in classifica, ma dando la possibilità alla Ternana di allungare ancora di più.