Termina 1-1 il match tra Catania e Cavese, valevole per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. I padroni di casa si portano in vantaggio con Pecorino al 35′, ma si fanno raggiungere dalla rete di Russotto al 58′. I siciliani terminano la gara in nove per la doppia ammonizione di Nana Welbeck all’84’ e il rosso diretto di Tonucci. Nella Cavese non ha preso parte alla gara Zedadka, in prestito dal Napoli, non convocato.