Serie C, Catanzaro-Juve Stabia 2-2: ottimo pareggio per la squadra ospite

Due volte in vantaggio e due volte ripreso il Catanzaro, che apre le marcature con Corapi al 43′ sugli sviluppi di un calcio di punizione, deviato da Romero in barriera. Il pareggio per le Vespe arriva al 69′ con Orlando che, imbeccato da Ripa, trafigge Branduani a tu per tu. Al 76′ Riccardi riporta le Aquile in vantaggio, addomesticando la sfera, servita magistralmente da Evacuo, e al volo supera Tomei. In chiusura Golfo all’86’ con un diagonale deviato leggermente da un avversario trafigge Branduani