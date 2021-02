Tre punti per la squadra di Padalino che porta a casa una partita fortemente voluta, nonostante l’emergenza in rosa. La Juve Stabia sale a quota 33 punti in classifica. Marcatori: 20′ Bubas (C) ,41′ Marotta(J), 86′ Troest(J). Senese è rimasto in panchina per tutta la durata del match.