È un pareggio importante quello conquistato oggi dal Legnago Salus, che strappa l’1-1 in casa contro la Sambenedettese. Due rigori e un punto ciascuno per le due squadre, a segno con i penalty trasformati rispettivamente da Rolfini e Botta. Parte titolare e resta in campo per 75′ Zanoli, mentre è fuori dai convocati l’altro azzurrino Sgarbi: entrambi sono in prestito dal Napoli al Legnago Salus.