Serie C: ecco i primi accoppiamenti di playoff e playout delle squadre campane

L’1 maggio inizieranno i playoff di Serie C. Ecco chi affronteranno le squadre campane nei playoff e playout:

Playoff (Primo turno: gara secca, al termine dei 90 minuti passa la meglio classificata): Monopoli vs Picerno (5a vs 10a); Francavilla vs Monterosi (6a vs 9a); Foggia vs Turris (7a vs 8a)

Il secondo turno (che inizierà il 4 maggio) vedrà l’Avellino affrontare la squadra peggio classificata delle vincenti al primo turno. Nell’altra partita si affronteranno le altre due squadre vincenti al primo turno.

Playout (Andata e ritorno 7-14 maggio): Paganese vs Fidelis Andria (18a vs 17a)