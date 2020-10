Pro Vercelli e Lucchese sono scese in campo oggi per la 4^ giornata del girone A di Serie C. Padroni di casa in vantaggio con Comi (18′), raddoppiano nel secondo tempo con la rete di Rolando (63′). Gli ospiti dimezzano poi lo svantaggio grazie al gol di Signori (95′), ma arriva troppo tardi per poter pensare di rimontare. Maglia da titolare per Alessio Zerbin, ala classe ’99 in prestito dal Napoli.