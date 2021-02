Serie C, Giana Erminio-Pro Vercelli termina 1-2: titolare Zerbin, solo panchina per Mezzoni

Si fa sempre più complicata la situazione per il Giana Erminio, che perde anche nel match odierno, piuttosto proibitivo in realtà, contro la Pro Vercelli, valido per la ventisettesima giornata di Serie C. La partita resta in equilibrio fino al 30′, quando gli ospiti si portano per la prima volta in vantaggio con Comi, che trasforma un calcio di rigore. L’attaccante classe ’92 si ripete al 55′ e fa doppietta, decretando, di fatti, il successo dei suoi. Vale solo per le statistiche il gol all’89’ di Perna per il Giana Erminio, anch’egli a segno su un tiro dagli undici metri. Parte titolare e gioca per 82′ l’azzurro Zerbin, mentre siede in panchina Mezzoni: entrambi sono in prestito dal Napoli alla Pro Vercelli.