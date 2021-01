Termina 2-1 Fermana-Legnago, match valevole per il diciannovesimo turno del Girone B di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio al 3′ con Antonelli, ma Neglia pareggia su rigore al 17′. Al 50′ Kingsley Boateng completa la rimonta, regalando così la vittoria alla Fermana. Nel Legnago Alessandro Zanoli, in prestito dal Napoli, ha disputato l’intera gara. Alberto Senese e Lorenzo Sgarbi, sempre in prestito dal Napoli, non sono stati convocati nel Legnago, il secondo per infortunio muscolare.