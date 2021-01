Serie C, Girone C Cavese-Palermo 0-1: gol vittoria al 93′

Termina 0-1 Cavese-Palermo, match valido per il diciottesimo turno del Girone C di Serie C. Gli ospiti nel primo tempo falliscono un penalty, con Lucca, sprecando così al 40′ l’occasione per andare in vantaggio. Molti cambi nella ripresa, e proprio un subentrato metterà in seguito la firma: Nicola Rauti. All’87’ Matera viene ammonito per la seconda volta e lascia così la Cavese in 20 uomini. Il Palermo ne approfitta e al 93′ trova finalmente la rete del vantaggio, con Rauti. Negli ospiti non convocato Karim Zedadka, in prestito dal Napoli, alle prese con un problema fisico.