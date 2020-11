Termina 2-1 in favore degli ospiti il match tra Grosseto e Lecco, gara del gruppo A della Serie C. I padroni di casa vanno in svantaggio al 7′ col rigore di Capogna, riequilibrando il risultato con Pedrini al 38′. L’autore del gol del Grosseto lascia il campo al 69′, in favore di Raffaele Russo, in prestito dal Napoli. Al 94′ arriva però la beffa, con il Lecco che sbanca in trasferta con una rete di Malgrati.