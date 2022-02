Serie C, i risultati delle campane: ko per la Turris, pari Paganese

Pesante ko interno per la Turris contro un redivivo Catania che, complice la superiorità numerica per tutta la mezzora finale, riesce con le reti di Albertini, Moro e Zanchi ad avere la meglio sui campani. Inutile il gol della bandiera di Ghislandi. Nell’altro match che ha visto uan squadra campana in campo 0-0 tra Paganese e Vibonese.

Con questi risultati la Turris incappa nel secondo ko consecutivo e fallisce il tentativo di scalare posizioni in zona play-off. Per la Paganese invece un brutto pari contro l’ultima in classifica che la inchioda ancora in zona play-out