Fa il primo passo verso la salvezza il Legnago Salus, che si aggiudica il primo atto dei play-out battendo in trasferta il Ravenna. Agli ospiti basta un gol di Buric al 70′ per portarsi a casa una vittoria pesantissima, in attesa del match di ritorno fissato per il 22 maggio. Titolare Zanoli, mentre resta in panchina Sgarbi: entrambi i calciatori sono in prestito dal Napoli al Legnago Salus.