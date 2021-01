Altra vittoria schiacciante della capolista nel match valido per la 19^ giornata di Serie C, girone C, ai danni della Juve Stabia. I campani completamente in balia della Ternana che nel primo tempo si portano in vantaggio di due reti grazie a Peralta (28′) e Suagher (42′) chiudendo poi la pratica al 51′ del secondo tempo con Vantaggiato. Dura sconfitta per i padroni di casa che restano comunque aggrappati alla zona play-off.