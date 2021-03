Serie C, la Cavese perde ancora: è 0-2 col Catania. Panchina per Senese

Neanche quest’oggi arriva la svolta per la Cavese, quest’oggi sconfitto in casa dal Catania nel match della trentatreesima giornata di Serie C, girone C. Nel primo tempo, la squadra campana tiene botta, ma nella ripresa cade sotto i colpi degli ospiti: Giosa e Dall’Oglio, a segno al 48′ e all’80’, sono i match-winner. Settima sconfitta consecutiva per gli uomini di Campilongo, recentemente colpiti dal lutto del viceallenatore Vanacore. Resta in panchina per tutta la partita l’azzurro Senese, difensore classe 2000 in prestito dal Napoli alla Cavese.